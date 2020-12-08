Женская сборная России по гандболу может быть наказана за контактные игры в раздевалке
Женская сборная России по гандболу рискует получить наказание за вероятное нарушение правил по противодействию коронавирусу на чемпионате Европы.
В официальном аккаунте Федерации гандбола России появились кадры, как спортсменки, тренеры и некоторые другие члены команды играют в контактные игры. В частности, они передавали ложки изо рта в рот. Эти кадры были удалены из «Инстаграма», однако попали в зарубежные СМИ. Теперь команде грозит наказание.
Ранее главный тренер российской команды Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России, который находился вне «пузыря» на трибуне без защитной маски. После этого Европейская федерация гандбола (ЕГФ) вынесла предупреждение сборной.
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