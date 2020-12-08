Министр культуры Дании после инцидента с россиянками сделала выговор организаторам ЧЕ

Министр культуры Дании Джой Могенсен объявила выговор Федерации гандбола Дании и Европейской федерации гандбола, сообщает Sport.TV2.
Напомним, недавно произошёл инцидент, в ходе которого главный тренер российской команды Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России, который находился вне «пузыря» на трибуне без защитной маски. Разговор между ними завершился рукопожатием, что противоречит правилам, принятым организаторами турнира.
Кроме того, сегодня, 8 декабря, стало известно, что российские гандболистки устроили в отеле контактные игры, в том числе с передачей ложек изо рта в рот.
По словам Могенсен, Федерация гандбола Дании и Европейская федерация гандбола должны тщательнее контролировать соблюдение санитарных требований участниками чемпионата Европы.
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