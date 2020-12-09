Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В Кремле отреагировали на санкции МОК в отношении Александра Лукашенко

В Кремле отреагировали на санкции МОК в отношении Александра Лукашенко
Другие / Прочие виды спорта 0

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета ввести санкции в отношении членов исполкома НОК Беларуси, включая Александра Лукашенко. Им запрещено посещать все турниры МОК, включая Олимпиаду. Решение организации относится к президенту НОК Александру Лукашенко, вице-президенту Виктору Лукашенко, члену исполкома Дмитрию Баскову и представителю спортсменов Татьяне Дроздовской.

«Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с республикой Беларусь, которые многогранны и которые в том числе включают в себя и сотрудничество в области спорта», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

На вопрос о том, согласится ли Владимир Путин сыграть с Александром Лукашенко в хоккей, Песков ответил: «Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом Республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь».

Лукашенко — о санкциях со стороны МОК: посмотрим, поддержит ли нас Россия
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020