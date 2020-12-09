В Кремле отреагировали на санкции МОК в отношении Александра Лукашенко

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета ввести санкции в отношении членов исполкома НОК Беларуси, включая Александра Лукашенко. Им запрещено посещать все турниры МОК, включая Олимпиаду. Решение организации относится к президенту НОК Александру Лукашенко, вице-президенту Виктору Лукашенко, члену исполкома Дмитрию Баскову и представителю спортсменов Татьяне Дроздовской.
«Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с республикой Беларусь, которые многогранны и которые в том числе включают в себя и сотрудничество в области спорта», — приводит слова Пескова РИА «Новости».
На вопрос о том, согласится ли Владимир Путин сыграть с Александром Лукашенко в хоккей, Песков ответил: «Послушайте, Александр Лукашенко является законным главой государства, законным президентом Республики Беларусь, и он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь».
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