Конькобежец Кулижников признан спортсменом года в России

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников получил приз «Гордость России» в номинации «Спортсмен года» на церемонии вручения Национальной спортивной премии, учрежденной министерством спорта РФ.
По итогам голосования он опередил гимнаста Никиту Нагорного и саночника Романа Репилова.
Кулижников — первый россиянин, выигравший «Большой хрустальный глобус» в конькобежном спорте. Он действующий мировой рекордсмен в беге на 500 метров. В 2020 году Павел установил мировой рекорд на дистанции 1000 м и стал первым человеком, выбежавшим из 1 минуты 6 секунд.
Кроме того, в завершающемся году 26-летний Кулижников выиграл три золотые медали чемпионата Европы в Херенвене (Нидерланды) и два золота мирового первенства на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США).
Национальная спортивная премия — одна из самых главных наград в области спорта в России. Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами подводит итоги и называет лучших в 11 номинациях. Всего определяются 18 победителей. Званием лауреата и премией в размере 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов РФ, благодаря которым спорт в России становится все более популярным и привлекает внимание миллионов людей.
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