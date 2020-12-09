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Министерство спорта РФ изучает вопрос с вакцинацией спортсменов перед Олимпиадой в Токио

Министерство спорта РФ изучает вопрос с вакцинацией спортсменов перед Олимпиадой в Токио
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что подконтрольное ему министерство совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) занимается рассмотрением вопроса вакцинации спортсменов и тренеров в преддверии Олимпийских игр, которые должны состояться летом 2021 года в Токио (Япония).

«Мы очень внимательно изучаем вопрос вакцинации спортсменов и тренеров. Совместно с ФМБА идёт серьезная аналитическая работа. Предварительные результаты сформулированы.

Конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы использовать этот фактор для минимизации рисков заболевания. И не только для тех, кто готовится к Играм (Олимпийским играм. – Прим. «Чемпионата»), но и всех остальных спортсменов», — сказал Матыцин после церемонии вручения Национальной спортивной премии.

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