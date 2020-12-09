Министерство спорта РФ изучает вопрос с вакцинацией спортсменов перед Олимпиадой в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что подконтрольное ему министерство совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) занимается рассмотрением вопроса вакцинации спортсменов и тренеров в преддверии Олимпийских игр, которые должны состояться летом 2021 года в Токио (Япония).
«Мы очень внимательно изучаем вопрос вакцинации спортсменов и тренеров. Совместно с ФМБА идёт серьезная аналитическая работа. Предварительные результаты сформулированы.
Конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы использовать этот фактор для минимизации рисков заболевания. И не только для тех, кто готовится к Играм (Олимпийским играм. – Прим. «Чемпионата»), но и всех остальных спортсменов», — сказал Матыцин после церемонии вручения Национальной спортивной премии.
- 9 декабря 2020
-
23:13
-
22:50
-
22:14
-
22:07
-
21:36
-
21:32
-
20:54
-
19:02
-
18:16
-
16:06
-
15:55
-
14:29
-
13:48
-
11:56
-
11:55
-
11:36
-
11:27
-
11:02
-
10:44
-
10:36
-
09:33
-
09:18
-
08:53
-
08:36
-
00:26
-
00:03
- 8 декабря 2020
-
23:36
-
23:12
-
21:55
-
20:48
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:08
-
17:02