ВАДА выясняет, могут ли попасть под запрет компоненты вакцин от коронавируса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выясняет, могут ли компоненты вакцин от коронавируса попасть под запрет, сообщается на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).
«На данный момент ВАДА поддерживает связь с фармацевтическими компаниями и Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций, чтобы определить, запрещены ли компоненты разрабатываемых вакцин в спорте и будут ли используемые технологии создавать какие-либо осложнения для обнаружения допинга.
Хотя ещё слишком рано делать окончательное заявление по какой-либо конкретной вакцине, ВАДА уже подтвердило, что нарушение антидопинговых правил последовательностями РНК или ДНК, используемыми для вакцин, крайне маловероятно», — прокомментировал руководитель отдела науки и медицины Ник Воджек.
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