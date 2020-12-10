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ВАДА выясняет, могут ли попасть под запрет компоненты вакцин от коронавируса

ВАДА выясняет, могут ли попасть под запрет компоненты вакцин от коронавируса
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выясняет, могут ли компоненты вакцин от коронавируса попасть под запрет, сообщается на сайте Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

«На данный момент ВАДА поддерживает связь с фармацевтическими компаниями и Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций, чтобы определить, запрещены ли компоненты разрабатываемых вакцин в спорте и будут ли используемые технологии создавать какие-либо осложнения для обнаружения допинга.

Хотя ещё слишком рано делать окончательное заявление по какой-либо конкретной вакцине, ВАДА уже подтвердило, что нарушение антидопинговых правил последовательностями РНК или ДНК, используемыми для вакцин, крайне маловероятно», — прокомментировал руководитель отдела науки и медицины Ник Воджек.

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