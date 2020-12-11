Россия заняла первое место по числу нарушений антидопинговых правил в 2018 году

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчёт за 2018 год, из которого следует, что чаще всего на приёме запрещённых препаратов, а именно 144 раза, ловили российских спортсменов. 22 раза на допинге ловили легкоатлетов, 14 — тяжелоатлетов, 8 — лыжников. Второе и третье место заняли Италия и Франция, на счету которых 132 и 114 нарушений антидопинговых правил соответственно.
Всего в 2018 году антидопинговыми организациями было собрано 263 519 проб. 2771 проба показала подозрительный результат, из них в 1640 случаях было подтверждено нарушение антидопинговых правил. Нарушения были выявлены в 92 видах спорта спортсменами из 117 стран. Общее количество нарушений антидопинговых правил составило 1923. Больше всего нарушений в олимпийских видах спорта совершено в велоспорте (215), лёгкой атлетике (188) и тяжёлой атлетике (157).
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