Скелетонисты Третьяков и Никитина завоевали золотые медали на этапе Кубка мира в Инсбруке

Российские скелетонисты завоевали три медали на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Инсбруке (Австрия). В женских соревнованиях первенствовала призёр Олимпийских игр россиянка Елена Никитина, второй стала голландка Кимберли Бос, третье место разделили австрийка Янин Флок и немка Тина Херманн. Из-за сильного снегопада результат этапа определялся по одной попытке.

В соревнованиях мужчин одинаковое время по сумме двух попыток показали олимпийский чемпион россиянин Александр Третьяков и Мартинс Дукурс из Латвии. Бронзовым призёром стал ещё один россиянин Никита Трегубов, уступивший победителям всего 0,02 секунды.

Скелетон. Кубок мира. Третий этап. Инсбрук, Австрия

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) – 53,74.

2. Кимберли Бос (Нидерланды) – 54,02.

3. Янин Флок (Австрия) и Тина Херманн (Германия) – по 54,19…

10. Юлия Канакина (Россия) – 54,73…

13. Алёна Фролова (Россия) – 54,91.

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) и Александр Третьяков (Россия) – по 1.45,52.

3. Никита Трегубов (Россия) – 1.45,54…

8. Даниил Романов (Россия) – 1.45,98.