Йохауг призвали последовать примеру Гризманна и расторгнуть контракт с Huawei

В Норвегии настаивают, чтобы десятикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте, лыжница Терезе Йохауг прекратила сотрудничество с одним из своих спонсоров — китайской компанией Huawei, сообщает VG.
Ранее такое решение приняли форвард «Барселоны» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн и олимпийская чемпионка по плаванию из Швеции Сара Шёстрём.
Huawei подозревают в разработке системы распознавания лиц, которая применяется для слежки за мусульманами-уйгурами в Китае. Новое программное обеспечение отправляет в полицию отчёты, зафиксировав лица уйгуров. Власти Китая жёстко пресекают любые активности уйгуров. Более того, по данным ряда СМИ, на территории Китая созданы тюремные лагеря, в которые отправляют уйгуров.
Однако Йохауг пока не спешит отказываться от сотрудничества с Huawei. Через своего менеджера лыжница распространила информацию, в которой сообщает о доверии к официальной позиции Huawei по спорному вопросу и приверженности компании политике защиты прав человека.
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