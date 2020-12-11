Себастьян Коу: не уверен, что российский допинговый вопрос будет решён в ближайшем будущем

Президент World Athletics Себастьян Коу заявил о желании видеть Россию «полноправным и ответственным» членом международной федерации, но не уверен, что проблема с допингом в стране будет решена в ближайшее время. Отстранение ВФЛА продолжается с 2015 года.

«Надеюсь, что в обозримом будущем, я не уверен, но буду использовать слово «ближайший». Не возьмусь точно оценить этот период, но это должно быть нашей целью.

Нехорошо, когда такая страна, как Россия, вне нашего спорта. Хочу, чтобы Россия вернулась в качестве полноправного ответственного члена – такого же, как и другие. Я настроен оптимистично, мы движемся в правильном направлении. Недавно был избран новый президент ВФЛА Пётр Иванов, и рабочая группа WA считает, что наконец-то есть глава федерации, который осознает важность изменений.

«Дорожная карта» восстановления ВФЛА будет датирована началом марта. Надеясь, даже раньше. Затем мы рассмотрим статус нейтральных спортсменов. Но есть ещё одна сложность: ВАДА всё ещё ждёт результатов апелляции РУСАДА в Спортивный арбитражный суд», — приводит слова Коу First Post.