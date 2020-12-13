Ступак завоевала серебро в «разделке» на втором этапе КМ в Давосе, Непряева — четвёртая
Россиянка Юлия Ступак завоевала серебряную медаль в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на втором этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Победительницей стала Роси Бреннен из США, в тройку вошла и её соотечественница Хейли Суирбул. Четвёртое место заняла завоевавшая бронзу в спринте россиянка Наталья Непряева. Татьяна Сорина стала шестой.
Кубок мира. Второй этап. Давос (Швейцария).
Гонка с раздельным стартом. 10 км. Свободный стиль.
1. Роси Бреннен (США) — 24.49,8
2. Юлия Ступак (Россия) — +34,0
3. Хейли Суирбул (США) — +40,5
4. Наталья Непряева — +44,8...
6. Татьяна Сорина — +51,5...
13. Алиса Жамбалова — +1.15,7...
15. Анна Нечаевская — +1.21,3
16. Яна Кирпиченко — +1.24,0 (все — Россия)
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