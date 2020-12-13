Ступак завоевала серебро в «разделке» на втором этапе КМ в Давосе, Непряева — четвёртая

Россиянка Юлия Ступак завоевала серебряную медаль в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км на втором этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Победительницей стала Роси Бреннен из США, в тройку вошла и её соотечественница Хейли Суирбул. Четвёртое место заняла завоевавшая бронзу в спринте россиянка Наталья Непряева. Татьяна Сорина стала шестой.

Кубок мира. Второй этап. Давос (Швейцария).

Гонка с раздельным стартом. 10 км. Свободный стиль.

1. Роси Бреннен (США) — 24.49,8

2. Юлия Ступак (Россия) — +34,0

3. Хейли Суирбул (США) — +40,5

4. Наталья Непряева — +44,8...

6. Татьяна Сорина — +51,5...

13. Алиса Жамбалова — +1.15,7...

15. Анна Нечаевская — +1.21,3

16. Яна Кирпиченко — +1.24,0 (все — Россия)