Российские борцы Локьяев и Алирзаев стали победителями Кубка мира
Российский борец Жамболат Локьяев стал победителем Кубка мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде (Сербия).
Локьяев состязался в весовой категории до 63 кг и со счётом 4:1 победил венгра Эрика Торбу. Бронзовую медаль завоевали Калы Сулайманов (Киргизия), победивший со счётом 7:6 Талеха Маммадова (Азербайджан), и Сослан Дауров (Беларусь), одолевший Абдельджебара Джеббари (Алжир).
В финале турнира в весовой категории до 82 кг чемпионом стал Милад Алирзаев, победивший турка Салиха Айдына. Поединок завершился со счетом 11:0.
Локьяев — чемпион России, серебряный призёр командных соревнований Кубка мира 2016 года по борьбе, а также двукратный победитель Кубка европейских наций в команде.
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