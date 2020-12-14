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Российские борцы Локьяев и Алирзаев стали победителями Кубка мира

Российские борцы Локьяев и Алирзаев стали победителями Кубка мира
Другие / Борьба 0

Российский борец Жамболат Локьяев стал победителем Кубка мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде (Сербия).

Локьяев состязался в весовой категории до 63 кг и со счётом 4:1 победил венгра Эрика Торбу. Бронзовую медаль завоевали Калы Сулайманов (Киргизия), победивший со счётом 7:6 Талеха Маммадова (Азербайджан), и Сослан Дауров (Беларусь), одолевший Абдельджебара Джеббари (Алжир).

В финале турнира в весовой категории до 82 кг чемпионом стал Милад Алирзаев, победивший турка Салиха Айдына. Поединок завершился со счетом 11:0.

Локьяев — чемпион России, серебряный призёр командных соревнований Кубка мира 2016 года по борьбе, а также двукратный победитель Кубка европейских наций в команде.

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