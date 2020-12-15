Министр спорта Матыцин прокомментировал подписание Трампом «закона Родченкова»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта, названного в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

«Наверное, это будет иметь очень негативное влияние на всю международную спортивную жизнь, на баланс организаций, которые определяют политику в сфере спорта, на деятельность ВАДА.

И, конечно же, я не думаю, что он будет способствовать консолидации всего спортивного мира. Я бы не стал здесь излишне политизировать, потому что нигде не указано, что он против России, несмотря на то что никнейм этого акта – Родченков, фамилия Родченков – немного, наверное, российская. Под удар будут поставлены абсолютно все национальные системы и организации.

Фактически вводится приоритет одной страны по определению виновности или невиновности тех или иных сторон, где бы соревнования ни проводились. И если там какими-то органами будет обнаружено нарушение антидопингового кодекса, то к ответственности опять же будут привлекаться на основании этого закона.

Я думаю, что это является абсолютно неприемлемым, основная ценность олимпийского движения – это равные возможности, равные ответственности, равные права», — цитирует Матыцина ТАСС.

«Закон Родченкова» даёт возможность правительству США добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.