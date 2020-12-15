Светлана Журова: не исключено, что «закон Родченкова» — пугалка для ВАДА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнение о принятом сенатом США «законе Родченкова».

«Как известно, Всемирное антидопинговое агентство очень недовольно развитием событий с этим актом и вмешательством в свою сферу. Не исключено, что все это — пугалка для ВАДА. Это один из вариантов.



А возможно, США просто не в курсе, что другие страны давно сами преследуют допинговых мошенников. Что в Европе, например в Италии, к подозреваемому спортсмену или тренеру запросто нагрянет полиция. Может, они считают себя единственными борцами за правое дело», — приводит слова Журовой „Спорт день за днём“.

«Закон Родченкова» даёт возможность правительству США добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.