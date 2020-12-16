Россиянка Екатерина Полещук стала победительницей Кубка мира по спортивной борьбе в весовой категории до 50 кг, который проходит в Белграде (Сербия).

В финальном поединке 26-летняя Екатерина со счётом 10:0 победила украинку Лилию Маланчук.

Полещук – бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, который состоялся в Нур-Султане (Казахстан). Кроме того, она трижды становилась призёром чемпионатов России: в 2016 и 2017 годах она завоёвывала бронзовые медали, а в 2019 – серебряную.

Ещё три россиянки на турнире в столице Сербии завоевали бронзовые медали: 26-летняя Ольга Хорошавцева – в весовой категории до 55 кг, Анжелика Ветошкина – в весовой категории до 53 кг и 25-летняя Любовь Овчарова – в категории до 62 кг.