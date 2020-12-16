Мартин объяснил поражение сборной России в матче за выход в полуфинал ЧЕ по гандболу
Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал поражение в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу в Дании. Россиянки проиграли хозяйкам соревнований со счётом 23:30 и не смогли выйти в полуфинал.
«Мы не смогли найти правильный ритм по ходу матча — ни в защите, ни в атаке. Мы также не могли найти решения в большинстве ситуаций в нападении. А когда у нас появлялись шансы, мы их упускали в очевидных моментах. Когда же мы забивали, особенно во второй половине, соперницы тут же совершали быстрые отрывы», — приводит слова Амброса официальный сайт турнира.
Сборная Дании вышла в полуфинал домашнего чемпионата Европы, где сыграет с командой Норвегии.
Амброс Мартин уйдёт в отставку с поста главного тренера женской сборной по гандболу
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