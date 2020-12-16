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Тренер сборной Дании по гандболу прокомментировал победу над Россией на чемпионате Европы

Тренер сборной Дании по гандболу прокомментировал победу над Россией на чемпионате Европы
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женской сборной Дании по гандболу Йеспер Йенсен прокомментировал победу в матче заключительного тура основного раунда чемпионата Европы с Россией со счётом 30:23. Благодаря этому результату датчанки вышли в полуфинал, где сыграют с норвежками.

«Мы смогли выполнить те вещи, о которых говорили. Это доказывает, что у нас много сил, и весь персонал проделывает отличную работу, поддерживая игроков в форме после пятого матча на турнире. Мы понимали, что у нас есть преимущество над россиянками в физическом плане. Думаю, мы это показали, особенно в защите, где всё время оказывали давление на соперниц. Также мы здорово проявили себя в быстрых отрывах», — приводит слова Йенсена официальный сайт турнира.

Сборная России в матче за пятое место сыграет с Нидерландами.

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