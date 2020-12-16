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«Сколько можно лить грязи и желчи?!» Исинбаева — о реакции на слухи о её назначении судьёй

«Сколько можно лить грязи и желчи?!» Исинбаева — о реакции на слухи о её назначении судьёй
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева прокомментировала реакцию публики на слухи о том, что она была назначена судьёй Конституционного суда РФ.

«Боже мой, поверить не могу в то, что вы приняли за чистую монету эту ересь о назначении меня судьёй Конституционного суда РФ. Эта фейковая новость вышла на «сатирическом сайте новостей», и вы тут же в неё поверили. Будьте умными, проверяйте источники информации. Будьте добрее ко мне. Сколько ж можно лить грязи и желчи?! Остановитесь», — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Помимо двух золотых олимпийских медалей, в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.⠀

«Худшая судья на свете». Исинбаеву атаковали в «Инстаграме»
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