Сноубордист Алексей Соболев заблудился в лесу и попросил помощи спасателей

Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев сообщил, что он вместе с другом потерялся в лесу в Шерегеше. Они не смогли вызвать спасателей и попросили помощи у подписчиков, записав видео в «сториз» страницы Соболева в «Инстаграме».
Сноубордисты отправились кататься по трассе со свежим снегом, вдали от проложенных дорожек. Однако с другой стороны горы оказался абсолютно пустой лес с нехожеными тропами, в котором спортсмены не сумели сориентироваться до наступления темноты и заблудились. На последних процентах зарядки смартфона Соболев успел записать «сториз» и попросить помощи.
«Срочно скиньте телефоны спасателей. Не можем ни до кого дозвониться. Всего 3% зарядки на телефоне у меня, не можем выйти из леса», — говорит Соболев в видео.
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