«Мнемозина, я твой Зевс! Жди!» Дмитрий Губерниев оценил пляжное фото Юлии Ефимовой
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил соблазнительное фото российской пловчихи Юлии Ефимовой. Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы сфотографировалась на пляже.
«Мнемозина, я твой Зевс! Жди!» — написал Губерниев в комментарии к посту Ефимовой в «Инстаграме».
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
Юлия Ефимова показала соблазнительное фото на пляже
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