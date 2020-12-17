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«Мнемозина, я твой Зевс! Жди!» Дмитрий Губерниев оценил пляжное фото Юлии Ефимовой

«Мнемозина, я твой Зевс! Жди!» Дмитрий Губерниев оценил пляжное фото Юлии Ефимовой
Другие / Водные виды спорта 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил соблазнительное фото российской пловчихи Юлии Ефимовой. Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы сфотографировалась на пляже.

«Мнемозина, я твой Зевс! Жди!» — написал Губерниев в комментарии к посту Ефимовой в «Инстаграме».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.

Юлия Ефимова показала соблазнительное фото на пляже
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