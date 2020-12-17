РУСАДА не в полной мере удовлетворено решением CAS

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«РУСАДА не в полной мере удовлетворено сегодняшним решением CAS по иску ВАДА. К сожалению, арбитры признали РУСАДА не соответствующим Кодексу ВАДА и определили условия восстановления агентства и сроки — до двух лет.



РУСАДА, будучи признанным несоответствующим Кодексу ВАДА, выражает готовность выполнить условия восстановления и сотрудничества со всеми международными антидопинговыми структурами, включая ВАДА, которое не раз публично признавало успехи нашего агентства в её текущей деятельности и называло его в числе лучших антидопинговых агентств», — говорится в заявлении РУСАДА, опубликованном на официальном сайте.

Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.