Тарасова поделилась мнением об идее возможного бойкота россиянами Олимпийских игр

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможном бойкоте российскими спортсменами Олимпийских игр из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Напомним, сегодня, 17 декабря, CAS вынес решение о правомерности санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Судьи встали на сторону ВАДА. Таким образом, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 2022 года.



«Бойкот Олимпийских игр? Я не поддерживаю тему с бойкотом, не её фанатка. Люди работают с четырёх лет, а потом из-за какого-то дяди, которого уже и не помнит никто, как зовут, страдают спортсмены. Пусть они не страдают, а добиваются побед», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Самуэльссон: если запрещать выступать с флагом на ОИ, то надо это делать и на Кубке мира