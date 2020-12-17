Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тарасова поделилась мнением об идее возможного бойкота россиянами Олимпийских игр

Тарасова поделилась мнением об идее возможного бойкота россиянами Олимпийских игр
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможном бойкоте российскими спортсменами Олимпийских игр из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Напомним, сегодня, 17 декабря, CAS вынес решение о правомерности санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Судьи встали на сторону ВАДА. Таким образом, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 2022 года.

«Бойкот Олимпийских игр? Я не поддерживаю тему с бойкотом, не её фанатка. Люди работают с четырёх лет, а потом из-за какого-то дяди, которого уже и не помнит никто, как зовут, страдают спортсмены. Пусть они не страдают, а добиваются побед», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Самуэльссон: если запрещать выступать с флагом на ОИ, то надо это делать и на Кубке мира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020