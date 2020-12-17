Губерниев обратился к спортивному руководству страны после решения CAS

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
«Это не победа. Сейчас меня волнует судьба человека. Там написано, что люди, которые имели проблемы с допингом, не выступят на Олимпиаде. Получается, второй раз Логинов и другие будут наказаны. Даже на чемпионате мира не выступят. Тут нужно задавать вопросы, а решение изучать.
Обращаюсь к спортивному руководству страны и федераций. Господа, мы ждём от вас тяжелейшей работы в этом направлении! Вы должны защитить Логинова, Кулижникова и других российских спортсменов, насколько это сейчас возможно!
Ещё один вопрос — как будет осуществляться допуск. Не понятно, например, те спортсмены, которые не выступали в Пхёнчхане, будут ли они выступать в Пекине? Вопрос. Система индивидуального допуска понятна, но как она будет выглядеть? Нам нужно трудиться, и трудиться в поте лица», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 17 декабря 2020
-
19:16
-
19:08
-
18:58
-
18:55
-
18:36
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:21
-
18:19
-
18:09
-
18:05
-
17:47
-
17:37
-
17:37
-
17:18
-
15:51
-
14:20
-
13:51
-
12:57
-
12:28
-
11:51
-
11:13
-
10:43
-
10:03
-
09:08
-
00:51
-
00:04
- 16 декабря 2020
-
23:18
-
23:04
-
22:54
-
21:49
-
20:19
-
19:45