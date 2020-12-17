Губерниев обратился к спортивному руководству страны после решения CAS

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Это не победа. Сейчас меня волнует судьба человека. Там написано, что люди, которые имели проблемы с допингом, не выступят на Олимпиаде. Получается, второй раз Логинов и другие будут наказаны. Даже на чемпионате мира не выступят. Тут нужно задавать вопросы, а решение изучать.



Обращаюсь к спортивному руководству страны и федераций. Господа, мы ждём от вас тяжелейшей работы в этом направлении! Вы должны защитить Логинова, Кулижникова и других российских спортсменов, насколько это сейчас возможно!



Ещё один вопрос — как будет осуществляться допуск. Не понятно, например, те спортсмены, которые не выступали в Пхёнчхане, будут ли они выступать в Пекине? Вопрос. Система индивидуального допуска понятна, но как она будет выглядеть? Нам нужно трудиться, и трудиться в поте лица», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.