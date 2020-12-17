Норвежский комментатор — о решении CAS: символическое наказание. России сделали скидку

Норвежский комментатор Мина Финстад Берг прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Неудивительно, что им сделали некую скидку. Органичения сохраняются, но время сокращается вдвое. Не очень удивлена, но немного расстроена. Это символическое наказание, которое не будет иметь особых последствий.



Они говорят, что нет никаких смягчающих обстоятельств, но, конечно, извне это будет истолковано иначе, ведь они вдвое сократили срок. Это будет истолковано как скидка, и, конечно, Россия воспользуется ею, чтобы продолжать заявлять о своей невиновности», — приводит слова Финстад Берг TV2.