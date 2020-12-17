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Отбывшие дисквалификацию россияне смогут участвовать в ОИ без ограничений

Отбывшие дисквалификацию россияне смогут участвовать в ОИ без ограничений
Другие / Прочие виды спорта 0
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

«По спортсменам с допинговой историей (отбывшим дисквалификацию). Они могут участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира без каких-либо ограничений», — приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

Напомним, сегодня, 17 декабря, стало известно, что российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил российское агентство статуса соответствия, что сделало возможным применить эти серьёзные меры. Возможностью лишать спортсменов права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны Всемирное антидопинговое агентство было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения — данные изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.

Кроме того, из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

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