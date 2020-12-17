Ягудин назвал самую большую проблему российского спорта после решения CAS

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).



«Ничего неожиданного не произошло. Неожиданно было бы, если б CAS отменил все санкции. Честно говоря, немного устал от этого затянувшегося бана на флаг России. Мы уже в целом привыкли к этому. Кто-нибудь может сказать, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева представляли на последней Олимпиаде не Россию? Они для всех русские, из России. Отсутствие флага влияет на решение многих спонсоров — приходить в спорт или нет. И это самая большая беда.



Многие спонсоры 10 раз подумают, идти или нет, когда у нас даже флага нет и столько санкций наложено. В итоге пойдут к какому-нибудь блогеру, который открывает рот под дурацкую музыку. Зато у него охваты большие. А в это время у нас спортсмены становятся лучшими в мире, «умирают» на тренировках и достойно представляют свою страну. Но без флага, потому что кто-то там ел допинг», — цитирует Ягудина «Р-Спорт».

Мамиашвили — о решении CAS: это не значит, что мы перестанем побеждать