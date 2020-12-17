Мамиашвили — о решении CAS: это не значит, что мы перестанем побеждать

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Даже не знаю, что и как сейчас комментировать. Все мы прекрасно понимаем, что решение отстранить Россию как страну от участия в Олимпийских играх — это не решение спортивного сообщества.
Сейчас нахожусь на чемпионате страны, до этого был на многих турнирах, где побеждали наши борцы. Поверьте, ни у одного человека в борцовском мире не вызывает отторжение или внутренний протест российский гимн и российский флаг. Нет абсолютно никакого антагонизма. И то, что нас поставили в такие рамки, не значит, что мы перестанем побеждать», — приводит слова Мамиашвили «RT на русском».
Напомним, сегодня, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
- 17 декабря 2020
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