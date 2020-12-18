Российские гандболистки обыграли чемпионок мира в матче за пятое место на ЧЕ-2020

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Нидерландов в матче за пятое место на чемпионате Европы со счётом 33:27. Самой результативной в составе россиянок стала Полина Ведёхина, забившая шесть мячей. Пять раз отличилась Юлия Манагарова. В составе сборной Нидерландов 10 голами отметилась бывшая гандболистка команды «Ростов-Дон» Лоис Аббинг.

Россиянки не сумели побороться за медали чемпионата Европы, в решающем матче основного этапа уступив команде Дании. После этого поражения тренер Амброс Мартин был отправлен в отставку, и на матч за пятое место команду выводил Алексей Алексеев. Сборная Нидерландов является действующим чемпионом мира.

Напомним, полуфинальные пары составили Франция — Хорватия и Дания — Норвегия.

Чемпионат Европы. Женщины. Дания

Матч за 5-е место

Россия — Нидерланды — 33:27 (18:13).