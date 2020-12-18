Александр Жуков: в решении CAS есть некоторые странные запреты

Первый зампредседателя Госдумы РФ, бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отреагировал на решение CAS запретить российским спортсменам в течение двух лет выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.
«В этом решении есть и положительные стороны, что все наши спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях. Но есть и некоторые странные запреты, которые были наложены на нас. И это не очень понятно. При чём здесь депутаты Государственной думы, и тем более президент России? Не понимаю.
Как сейчас можно использовать российский флаг на соревнованиях? Болельщикам разрешено любое проявление симпатии — и флаги, и так далее. А в спортивной форме можно использовать цвета российского флага и надпись «Россия». Но одновременно при этом надо написать «Нейтральные атлеты»», — приводит слова Жукова сайт Матч ТВ.
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