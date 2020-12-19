Михаил Мамиашвили — об итогах личного Кубка мира: мы выиграли, но эйфории нет

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подвёл итоги выступления национальной команды на личном Кубке мира в Сербии. Соревнования проходили с 12 по 18 декабря.
Россияне в Белграде завоевали 17 золотых медалей из 30 возможных, две серебряные и пять бронзовых. Восемь наград высшей пробы на счету представителей вольной борьбы, семь — греко-римской, две — женской.
«Наши спортсмены успешно выступили на Кубке мира. Ребята были хорошо готовы, и я доволен тем, что у них и у тренеров есть чёткое понимание задач, которые надо решать в сложных условиях. Да, сегодня мы выиграли, но эйфории нет. Это уже история. Победы на Кубке мира являются в том числе возможностью для дополнительного анализа, включая и всё то, что мы считаем успешным сегодня.
Надо всё проанализировать и суметь реализовать весь комплекс мер, который предполагается осуществить при подготовке к Олимпиаде. Результаты команд говорят о том, что в жесточайших условиях пандемии мы во многом сумели использовать возможности, предоставленные нам Министерством спорта по вопросам календаря. Мы решили много организационных аспектов и старались использовать все возможности. Но всегда есть вопросы, которые нужно обсуждать, и проблемы, которые надо решать", — приводит слова Мамиашвили РИА «Новости».
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