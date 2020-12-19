Фендрих выиграла спринт на этапе КМ в Дрездене, Непряева выбыла в полуфинале

Швейцарка Надине Фендрих выиграла спринтерскую гонку свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Второй финишировала американка Софи Колдуэлл, третьей стала словенка Анамария Лампич, сломавшая палку на старте.

Россиянка Наталья Непряева не сумела выйти в финал, став третьей в своём полуфинальном забеге. Татьяна Сорина и Юлия Ступак не сумели преодолеть рубеж четвертьфинальных забегов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2.38,52.

2. Софи Колдуэлл (США) — отставание 0,32.

3. Анамария Лампич (Словения) — +0.35.

4. Джессика Диггинс (США) — +2,60.

5. Лаурин ван дер Графф (Швейцария) — +3.04.

6. Люсия Скардони (Италия) — +3.30.