Фендрих выиграла спринт на этапе КМ в Дрездене, Непряева выбыла в полуфинале
Швейцарка Надине Фендрих выиграла спринтерскую гонку свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Второй финишировала американка Софи Колдуэлл, третьей стала словенка Анамария Лампич, сломавшая палку на старте.
Россиянка Наталья Непряева не сумела выйти в финал, став третьей в своём полуфинальном забеге. Татьяна Сорина и Юлия Ступак не сумели преодолеть рубеж четвертьфинальных забегов.
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2.38,52.
2. Софи Колдуэлл (США) — отставание 0,32.
3. Анамария Лампич (Словения) — +0.35.
4. Джессика Диггинс (США) — +2,60.
5. Лаурин ван дер Графф (Швейцария) — +3.04.
6. Люсия Скардони (Италия) — +3.30.
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