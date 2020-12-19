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Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Дрездене. Победил Пеллегрино

Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Дрездене. Победил Пеллегрино
Другие / Лыжный спорт 0

Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия). Вторым финишировал британец Эндрю Янг. Россиянин Глеб Ретивых выиграл борьбу за бронзу у соотечественника, Александра Большунова.

Артём Мальцев выбыл в четвертьфинале, Александр Терентьев – в полуфинале, в котором бежал вместе с Большуновым и Ретивых.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.21,96
2. Эндрю Янг (Великобритания) — отставание 0,53.
3. Глеб Ретивых (Россия) — +0,91.
4. Александр Большунов (Россия) — +1.19.
5. Симеон Хэмилтон (США) — +1,80.
6. Кевин Больгер (США) — +3,95.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 3, Дрезден, Германия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
19 декабря 2020, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Федерико Пеллегрино
Италия
2:21.96
2
Эндрю Янг
Великобритания
+0.53
3
Глеб Ретивых
Россия
+0.91
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