Ретивых завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Дрездене. Победил Пеллегрино

Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия). Вторым финишировал британец Эндрю Янг. Россиянин Глеб Ретивых выиграл борьбу за бронзу у соотечественника, Александра Большунова.

Артём Мальцев выбыл в четвертьфинале, Александр Терентьев – в полуфинале, в котором бежал вместе с Большуновым и Ретивых.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия

Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.21,96

2. Эндрю Янг (Великобритания) — отставание 0,53.

3. Глеб Ретивых (Россия) — +0,91.

4. Александр Большунов (Россия) — +1.19.

5. Симеон Хэмилтон (США) — +1,80.

6. Кевин Больгер (США) — +3,95.