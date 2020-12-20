Команда Большунова и Ретивых победила в командном лыжном спринте на этапе КМ в Дрездене

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 15 минут 1,1 секунды.
Второе место заняли представители Ришар Жуве и Лука Шанава, проигравшие лидерам 0,19 секунды, третьими стали представители Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино (+0,58).
Ещё одна российская команда (Александр Терентьев и Артём Мальцев) показала в финале шестое время.
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
1. Россия-1 (Александр Большунов/Глеб Ретивых) — 15.01,1
2. Франция-1 (Ришар Жуве/Лука Шанава) — +0,19
3. Италия (Франческо де Фабиани/Федерико Пеллегрино) — +0,58…
6. Россия-2 (Артём Мальцев/Александр Терентьев) — +7,86.
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