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Команда Большунова и Ретивых победила в командном лыжном спринте на этапе КМ в Дрездене

Команда Большунова и Ретивых победила в командном лыжном спринте на этапе КМ в Дрездене
Другие / Лыжный спорт 0
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Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В финале они пробежали дистанцию за 15 минут 1,1 секунды.

Второе место заняли представители Ришар Жуве и Лука Шанава, проигравшие лидерам 0,19 секунды, третьими стали представители Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино (+0,58).

Ещё одна российская команда (Александр Терентьев и Артём Мальцев) показала в финале шестое время.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Дрезден, Германия
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал

1. Россия-1 (Александр Большунов/Глеб Ретивых) — 15.01,1
2. Франция-1 (Ришар Жуве/Лука Шанава) — +0,19
3. Италия (Франческо де Фабиани/Федерико Пеллегрино) — +0,58…
6. Россия-2 (Артём Мальцев/Александр Терентьев) — +7,86.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 3, Дрезден, Германия
Мужчины. Командный спринт Свободный стиль. Финал
20 декабря 2020, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Россия
15:01.14
2
Франция
+0.19
3
Италия
+0.58
Российские лыжницы Непряева и Ступак стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира
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