Призёр ОИ Носов — о допинг-скандалах: повёлся на пропаганду. Но потом понял — мы виноваты

Бронзовый призёр Олимпиады 2004 года по дзюдо, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА и рассказал, как реагировал на допинговые скандал вокруг российских спортсменов.

«Я искренне надеюсь, что это последнее решение. Эта эпопея тянется очень давно, я в какой-то момент очень сильно защищал, был против этих решений, где-то повёлся на поводу у нашей пропаганды, что это всё происки спецслужб. Но после того как Жуков сознался, президент Олимпийского комитета, он сознался… Попросил прощения. И этим самым как бы признал, что что-то было. Что какая-то химия, грубо говоря, что-то химичили.

Понятно, что Родченков этим занимался, какое-то руководство было в курсе. После этого я понял, что мы действительно виноваты. И мне неприятно, что из-за каких-то чиновников страдают те люди, которые жизнь, здоровье кладут на алтарь ради олимпийских медалей.

Я надеюсь, эти два года будут последние. Но меня очень удивило решение, что Путину запретили присутствовать на соревнованиях, потому что, ну, чтобы президенту страны запрещали?» — приводятся слова Носова на сайте радио «Комсомольская правда».

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.