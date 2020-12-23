Дарья Клишина: я в Москве сделала комплимент девушке на улице. Она шарахнулась

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, с 2013 года проживающая и тренирующаяся в США, рассказала, что хотела бы перенести из России в США и наоборот.

«Начнём с того, что здесь очень сложно найти друзей в русском понимании. Нет такой вот сильной, настоящей дружбы. У меня, например, в России есть подруга с садика, и мы до сих пор общаемся. Тут люди не сближаются, не привязываются, доверия такого нет, люди думают больше о себе, чем о других. Поэтому, скажем, тут очень спокойно переезжают в другой город, ведь нет привязанности ни к месту, ни к людям. Для меня это минус.



Но, с другой стороны, то, что они лёгкие на подъём, — это плюс. Скажем, в России ты обычно тренируешься с одним тренером всю жизнь. Если хочешь что-то поменять, это воспримут как предательство. А в США это бизнес и никто ни на кого не обижается, в этом проще. Например, я сейчас, в январе, поеду на тренировочный сбор со своим прошлым тренером Лореном Сигрейвом, так как нынешний не смог. И он меня поддержал, был рад, что нашлась такая возможность. То есть я буду тренироваться со своим прошлым тренером по плану нынешнего. В России на меня посмотрели бы, мягко говоря, косо.

Америка ведь тоже не вся такая красивая, с высокими зданиями и дорогими особняками. Я просто всегда безумно счастлива приезжать домой. Единственное, что бросается в глаза, — это сервис. Мне, правда, сейчас могут сказать, что я зажралась, но его уровень просто поражает. Вижу это, когда приезжаю в Россию на соревнования, живу в отеле, хожу куда-то поесть. Так что непосредственно сталкиваюсь с этим. Сфера обслуживания у нас дико страдает. В США я привыкла к улыбающимся людям и здоровающимся незнакомцам. Это приятно. А один раз приехала в Москву и, можно сказать, не перестроилась, сделала на улице незнакомой девушке комплимент. Ты бы видел, как она на меня посмотрела. Она шарахнулась", — цитирует Клишину РИА «Новости».

Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года. В июле 2016 года Дарья стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.