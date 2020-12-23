Дарья Клишина рассказала, почему не смогла купить айфон в США
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, с 2013 года проживающая и тренирующаяся в США, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в этой стране.
«Я столкнулась с тем, что мне пришлось завести кредитную карту. Для меня самое страшное — жить в долг. А тут очень важна хорошая кредитная история. Я, например, айфон не могла купить американский, который с тарифным планом сразу продаётся.
А если уж говорить о более крупных покупках типа квартиры и машины, мне кажется, даже если ты придёшь с мешком наличных, никто ничего не продаст без чистой кредитной истории. Не знаю, хорошо это или плохо, но для меня это было непонятно и непривычно, до сих пор возмущают какие-то ситуации, с этим связанные", — приводит слова Клишиной РИА «Новости».
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