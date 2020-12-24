Суд отменил дисквалификацию чемпиона ОИ Сунь Яна, разбившего пробирку с допинг-пробой

Швейцарский федеральный суд отменил восьмилетнюю дисквалификацию трёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию китайца Сунь Яна, сообщает New York Times. Адвокаты спортсмена смогли доказать, что один из судей CAS, вынесших решение, оставлял расистские комментарии о Китае в социальных сетях.

В феврале 2019 года стало известно, что китаец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. Сунь также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства в своём доме в Чжэцзяне. Международная федерация плавания изначально отказалась дисквалифицировать китайца из-за недостатка доказательств и ограничилась предупреждением. ВАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд после решения FINA. Сунь Ян отрицал свою вину и попросил CAS сделать слушания открытыми, чтобы полностью очистить своё имя, но суд принял решение отстранить его на 8 лет.

В мае Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS.