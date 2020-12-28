Информатор ВАДА Степанов: мы не считаем Россию родиной

Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов, который вместе с женой Юлией стал информатором Всемирного антидопингового агентства, сообщил, что они не планируют возвращаться в Россию. Степановы уже шесть лет проживают в США.

«Мы не считаем Россию родиной. Это лишь место, где мы родились. У нас нет никаких планов возвращаться в Россию. В США никто не знает, кто мы такие. У нас здесь не так много друзей, но друзья всё-таки есть, мы ценим их. Мы гордимся тем, что они являются частью нашей жизни.

Когда мы начали эту борьбу, у нас сложилось впечатление, что в России с допингом вообще не борются. Там всё коррумпировано, всё скрывают, а здоровье спортсменов всем безразлично", — приводит слова Степанова DPA.

В декабре 2014 года легкоатлетка Степанова и её муж стали героями фильма немецкой телекомпании ARD. В нём утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещённые препараты по указанию своих тренеров. Организованное после эфира независимое расследование ВАДА закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации лёгкой атлетики.