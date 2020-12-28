Информатор ВАДА Степанов: мы не считаем Россию родиной

Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов, который вместе с женой Юлией стал информатором Всемирного антидопингового агентства, сообщил, что они не планируют возвращаться в Россию. Степановы уже шесть лет проживают в США.
«Мы не считаем Россию родиной. Это лишь место, где мы родились. У нас нет никаких планов возвращаться в Россию. В США никто не знает, кто мы такие. У нас здесь не так много друзей, но друзья всё-таки есть, мы ценим их. Мы гордимся тем, что они являются частью нашей жизни.
Когда мы начали эту борьбу, у нас сложилось впечатление, что в России с допингом вообще не борются. Там всё коррумпировано, всё скрывают, а здоровье спортсменов всем безразлично", — приводит слова Степанова DPA.
В декабре 2014 года легкоатлетка Степанова и её муж стали героями фильма немецкой телекомпании ARD. В нём утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещённые препараты по указанию своих тренеров. Организованное после эфира независимое расследование ВАДА закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
- 28 декабря 2020
-
11:54
-
10:36
- 27 декабря 2020
-
23:13
-
18:59
-
17:26
-
13:54
- 26 декабря 2020
-
23:28
-
21:13
-
18:59
-
16:15
-
12:39
-
11:56
- 25 декабря 2020
-
21:33
-
16:31
-
12:26
-
11:50
-
11:43
-
11:03
-
10:32
-
10:27
-
10:21
-
10:11
-
10:08
-
10:02
- 24 декабря 2020
-
20:42
-
18:59
-
18:51
-
17:56
-
17:23
-
15:58
-
14:48
-
13:47
-
13:26
-
11:14
-
10:01