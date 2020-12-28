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Информатор ВАДА Степанов: мы не считаем Россию родиной

Информатор ВАДА Степанов: мы не считаем Россию родиной
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов, который вместе с женой Юлией стал информатором Всемирного антидопингового агентства, сообщил, что они не планируют возвращаться в Россию. Степановы уже шесть лет проживают в США.

«Мы не считаем Россию родиной. Это лишь место, где мы родились. У нас нет никаких планов возвращаться в Россию. В США никто не знает, кто мы такие. У нас здесь не так много друзей, но друзья всё-таки есть, мы ценим их. Мы гордимся тем, что они являются частью нашей жизни.

Когда мы начали эту борьбу, у нас сложилось впечатление, что в России с допингом вообще не борются. Там всё коррумпировано, всё скрывают, а здоровье спортсменов всем безразлично", — приводит слова Степанова DPA.

В декабре 2014 года легкоатлетка Степанова и её муж стали героями фильма немецкой телекомпании ARD. В нём утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещённые препараты по указанию своих тренеров. Организованное после эфира независимое расследование ВАДА закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

МОК продолжает финансовую поддержку информаторов ВАДА Степановых
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