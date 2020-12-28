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«Вылитая Дуа Липа!» Подписчики оценили фото гимнастки Солдатовой в непривычном образе

«Вылитая Дуа Липа!» Подписчики оценили фото гимнастки Солдатовой в непривычном образе
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На фото спортсменка предстала в непривычном для себя образе.

«Тем временем на платформе», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Подписчики спортсменки сравнили её с известной певицей Дуа Липой. Вот что написали они в комментариях.

«Вылитая Дуа Липа!»
«В стиле Дуа Липы».
«Юбочка классная».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Напомним, ранее Солдатова объявила о завершении карьеры.

«Прекрасный путь длиной в 16 лет». Гимнастка Солдатова высказалась о завершении карьеры
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