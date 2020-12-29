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Елена Исинбаева: если бы мамуля была жива, она бы мной гордилась!

Елена Исинбаева: если бы мамуля была жива, она бы мной гордилась!
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала фото со съёмок «Ледникового периода». Елена была постоянным членом жюри шоу.

«Если бы мамуля сейчас была жива, она бы мной гордилась! Мамочка, я на тебя очень похожа! Мои родные папа, сестра, мой любимый муж и дети — спасибо, что вы у меня есть!» — подписала снимок Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой

Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.⠀

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