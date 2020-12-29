Елена Исинбаева: если бы мамуля была жива, она бы мной гордилась!
Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала фото со съёмок «Ледникового периода». Елена была постоянным членом жюри шоу.
«Если бы мамуля сейчас была жива, она бы мной гордилась! Мамочка, я на тебя очень похожа! Мои родные папа, сестра, мой любимый муж и дети — спасибо, что вы у меня есть!» — подписала снимок Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.⠀
«Сколько можно лить грязи и желчи?!» Исинбаева — о реакции на слухи о её назначении судьёй
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
09:56
-
09:20
-
09:19
- 28 декабря 2020
-
22:18
-
21:37
-
20:58
-
18:34
-
18:17
-
17:54
-
14:29
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:54
-
10:36
- 27 декабря 2020
-
23:13
-
18:59
-
17:26
-
13:54
- 26 декабря 2020
-
23:28
-
21:13
-
18:59
-
16:15
-
12:39
-
11:56
- 25 декабря 2020
-
21:33
-
16:31
-
12:26
-
11:50
-
11:43
-
11:03
-
10:32
-
10:27
-
10:21
-
10:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам