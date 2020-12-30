Маркус Крамер — о ДТП с сервисерами: мы всё ещё потрясены

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал ДТП с участием сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам на границе Швейцарии и Италии. Микроавтобус с шестью сервисерами сборной России вылетел с обледенелой трассы, скатился с крутого берега и оказался на льду замёрзшего озера.
«Была очень обледенелая дорога, неожиданно автобус занесло и он упал с высоты 50 метров в пропасть. Это была страшная авария. Им повезло, что они остались невредимы.
Сейчас пострадавшие в порядке. Все шестеро сейчас находятся здесь, в Валь-Мюстайре. Они были проверены врачом, с ними всё в порядке. Они готовы снова приступить к работе, но, конечно, мы всё ещё шокированы и потрясены.
Отразится ли это происшествие на соревнованиях? Думаю, нет. Все в порядке и готовы приступить к работе, сосредоточены на своих задачах», — приводит слова Крамера Aftonbladet.
Лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в календарь Кубка мира, будет проходить с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).
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