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«Знакомьтесь с новым членом семьи». Юлия Ефимова показала щенка

«Знакомьтесь с новым членом семьи». Юлия Ефимова показала щенка
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в «Инстаграме». Спортсменка взяла на руки щенка, которого назвала новым членом семьи.

«С Новым годом! Знакомьтесь с новым членом семьи. Пускай в Новом Году и вообще всегда у вас будет столько же счастья, как у меня сейчас. Мечты сбываются», — написала Ефимова под фотографией.

Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 наград. Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — у неё 15 медалей.

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