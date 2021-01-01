Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии в проявлении неуважения

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение норвежской команды не выступать на «Тур де Ски».
«Это неуважительно по отношению к коллегам, FIS и большой лыжной семье. Не знаю, трусость ли это. Но если Норвегия участвует в прыжках с трамплина, многоборье и биатлоне, то почему бы не выступать в лыжных гонках? Да, есть опасность заразиться коронавирусом, но нужно принимать риски. Жаль, что норвежцев не будет. Всегда интересно, когда выступают сильнейшие. Уверена, мы их увидим на чемпионате мира, и там они, как всегда, будут сильны», — приводит слова Вяльбе VG.
Сегодня состоялся первый этап «Тур де Ски» — спринтерские гонки свободным стилем. У мужчин победил Федерико Пеллегрино (Италия), а у женщин Линн Сван (Швеция).
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