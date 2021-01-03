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Завал российских лыжников и финишные разборки. Видео жаркого этапа «Тур де Ски»

Завал российских лыжников и финишные разборки. Видео жаркого этапа «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

В субботу, 2 января, прошёл мужской масс-старт классическим стилем – вторая гонка многодневки «Тур де Ски». Этап получился по-настоящему жарким.

Безоговорочное лидерство Александра Большунова, обеспечившего себе солидный отрыв ещё за пять километров до финиша, не стало яркой точкой гонки. Когда лидер Кубка мира пересекал финишную черту, на спуске перед выходом на стадион произошла неожиданная развязка в борьбе за серебро и бронзу. Сразу три россиянина, сражавшихся за медали со швейцарцем Дарио Колоньей не вписались в поворот. В борьбе за лучшую траекторию Евгений Белов и Алексей Червоткин упали, а Иван Якимушкин вылетел с трассы.

В итоге Колонья завоевал серебро, Якимушкин сумел вернуться и стал бронзовым призёром. Белов – восьмой. Червоткин признан виновным и получил 3 минуты штрафа, однако российская федерация подала апелляцию.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Eurosport.ru

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