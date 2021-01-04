«Как же я полюбила фигурное катание!» Александра Солдатова прокатилась на коньках

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая недавно завершила карьеру, попробовала прокатиться на коньках.
«Как же я полюбила коньки, фигурное катание и всю эту историю! Теперь понимаю ярых фанатов этого вида спорта.
Накаталась вдоволь, но уже хочу ещё. Учусь трюкам, на видео можно посмотреть, почти получилось», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
В феврале 2020 года Солдатова приостановила карьеру, чтобы решить проблемы со здоровьем. Гимнастка страдала расстройством пищевого поведения. Осенью 22-летняя Александра сообщила, что вылечилась, но возвращения в спорт не случилось. 24 декабря спортсменка объявила о завершении карьеры.
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