Велогонщица, присылавшая менеджеру интимные фото, добилась смягчения наказания за допинг

28-летняя французская велогонщица Марион Сико получила от Французского антидопингового агентства два года дисквалификации за положительный тест на наличие в организме эритропоэтина (ЭПО). Как информирует издание Сycling News, спортсменке удалось добиться смягчения наказания, и теперь она сможет побороться за путёвку на Олимпиаду в Токио, которая пройдёт в июле-августе 2021 года.

Сообщается, что смягчение наказания Сико обусловлено искренним раскаянием Марион и тем, что решение использовать допинг, по её словам, она приняла в результате психологического давления со стороны менеджера своей команды, который регулярно требовал от неё и некоторых других спортсменок «фото в трусиках, бюстгальтере или в бикини».