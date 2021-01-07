«Роскошная». Пользователи оценили новогоднее фото Севастьяновой в эффектном платье

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в эффектное платье, позирует перед камерой на фоне новогодней ёлки.

«Новогодняя ночь», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Роскошная».

«Какая красивая девушка. Губки красивые».

«Ты очень, очень красивая».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.