«Роскошная». Пользователи оценили новогоднее фото Севастьяновой в эффектном платье

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в эффектное платье, позирует перед камерой на фоне новогодней ёлки.
«Новогодняя ночь», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Роскошная».
«Какая красивая девушка. Губки красивые».
«Ты очень, очень красивая».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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