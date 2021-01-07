Сборная России по конькобежному спорту подготовила к ЧМ форму в нейтральных цветах

Сборная России по конькобежному спорту подготовила запасную форму в нейтральных цветах для чемпионата мира, сообщил исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«Мы пока не получили официальной формы. Мы хотели сделать унифицированную форму через официального экипировщика, не получилось, так как Минспорт не мог заранее предусмотреть форму с нейтральными цветами. И мы вышли из положения и смогли предоставить экипировку команде, чтобы у ребят у всех была единая форма. У сборной России по конькобежному спорту форма будет нейтрального цвета, без триколора, хотя это не запрещено.



Это наш запасной вариант, на случай если Минспорт с Олимпийским комитетом России не предоставят какую-либо иную форму. Наша команда 11 января улетает в Нидерланды, и так как это „пузырь“, то другим специалистам будет тяжело передать какую-либо иную экипировку», — приводит слова Барышевой ТАСС.

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдёт с 11 по 14 февраля.