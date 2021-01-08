Елена Никитина в четвёртый раз стала чемпионкой Европы по скелетону
Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала золото на чемпионате Европы, который проходит в Винтерберге (Германия). По сумме двух попыток Никитина на 0,06 секунды опередила немку Тину Херманн. В борьбе за титул соперницы выиграли по одной попытке. Третьей стала австрийка Жанин Флок, показавшая третье время в обоих спусках.
Ещё одна представительница России Юлия Канакина вошла в топ-10, Алёна Фролова стала 12-й.
Для Никитиной это четвёртое золото на чемпионатах Европы.
Скелетон. Чемпионат Европы. Винтерберг, Германия
Женщины
1. Елена Никитина (Россия) – 1.55,10.
2. Тина Херманн (Германия) – отставание 0,06.
3. Жанин Флок (Австрия) — +0,19.
9. Юлия Канакина (Россия) — +1,05…
12. Алёна Фролова (Россия) — +1,56.
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
20:03
-
19:49
-
19:37
-
19:28
-
19:28
-
19:10
-
18:55
-
18:46
-
18:42
-
18:34
-
18:26
-
18:18
-
18:06
-
17:51
-
17:34
-
17:25
-
17:16
-
16:52
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
15:59
-
15:55
-
15:28
-
14:54
-
13:15
-
13:02
-
12:00
-
11:44
-
10:43
-
09:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам