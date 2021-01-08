Елена Никитина в четвёртый раз стала чемпионкой Европы по скелетону

Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала золото на чемпионате Европы, который проходит в Винтерберге (Германия). По сумме двух попыток Никитина на 0,06 секунды опередила немку Тину Херманн. В борьбе за титул соперницы выиграли по одной попытке. Третьей стала австрийка Жанин Флок, показавшая третье время в обоих спусках.

Ещё одна представительница России Юлия Канакина вошла в топ-10, Алёна Фролова стала 12-й.

Для Никитиной это четвёртое золото на чемпионатах Европы.

Скелетон. Чемпионат Европы. Винтерберг, Германия

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) – 1.55,10.

2. Тина Херманн (Германия) – отставание 0,06.

3. Жанин Флок (Австрия) — +0,19.

9. Юлия Канакина (Россия) — +1,05…

12. Алёна Фролова (Россия) — +1,56.