Скелетонистка Никитина: Третьяков выиграл, я должна была его обязательно поддержать

Скелетонистка Елена Никитина прокомментировала победу на чемпионате Европы в Германии, ставшую четвёртой в её карьере. За золото россиянка боролась с немкой Тиной Херман. Обе выиграли по одной попытке, а в другой уступили сопернице сотые доли секунды. В итоге по сумме двух попыток Никитина опередила Херман на 0,06 секунды.
«Гонка выдалась очень напряжённой, после начальной попытки первые три человека показали практически одинаковое время. Было понятно, что, у кого нервы покрепче и кто меньше будет дёргаться, тот и победит. Мне самой удивительно, что удалось сохранить выдержку, ведь обычно я всегда дёргаюсь в такой ситуации, а сегодня просто выключило. Я не следила за результатами остальных девочек, мне важнее всего было спокойно проехать самой», — приводит слова Никитиной ТАСС.
Золото Никитиной стало вторым для России на чемпионате Европы — 2021. Ранее сегодня победу в соревнованиях мужчин одержал Александр Третьяков. Сборная России впервые выиграла золотые медали у мужчин и у женщин на одном первенстве континента.
«Очень внимательно следила за гонкой мальчишек, и после того как Саша выиграл, я должна была его обязательно поддержать. Настроение перед стартом было отличное. Всегда хорошо, когда ребята перед тобой выигрывают. Думаешь: значит, прёт сегодня нам. Тебе остаётся только хорошо проехать — и всё будет», — сказала Никитина.
- 8 января 2021
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